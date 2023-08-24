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Küresel ödemelerde dolar kullanımı rekor kırdı

Temmuz ayında küresel ödemelerde ABD dolarının kullanım oranı rekor kırdı.

24.08.2023 - 09:27 |
Küresel ödemelerde dolar kullanımı rekor kırdı

Küresel finansal mesajlaşma servisi Swift verilerine göre ABD dolarının uluslararası ödemelerdeki rolü arttı.

Verilere göre ABD doları ile yapılan işlemlerin uluslararası ödemeler içindeki payı temmuz ayında %46'ya yükselerek rekor kırdı. İşlem sayısına göre en çok işlem yapılan para birimi yine ABD doları olurken, onu euro, pound, yen ve yuan takip etti.

Temmuz ayında uluslararası ödemelerde ABD doları ve euro kullanımı arasındaki fark 22 puana çıktı.

Temmuzda Çin yuanının ödemelerde kullanım oranı yüzde 3'ün üzerine yükseldi. Bu oran 2010'da sadece yüzde 0,03 seviyesindeydi.

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