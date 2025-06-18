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Uzmanpara'Küresel petrol piyasasında arz açığı olmadı'
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'Küresel petrol piyasasında arz açığı olmadı'

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Orta Doğu'da artan gerginliğin ardından küresel petrol piyasasında arz açığı yaşanmadığını söyledi.

18.06.2025 - 15:42 | | AA
'Küresel petrol piyasasında arz açığı olmadı'

Novak, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle petrol fiyatlarının gidişatına dair bir tahmin yapamayacağını ifade eden Novak, Rusya'nın petrol ihracatında bir düşüş yaşanmasını öngörmediklerini belirtti.

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Novak, küresel petrol arzına yönelik risklerin petrol fiyatlarına yansıdığına işaret ederek, "Küresel petrol piyasasında arz açığı görmüyoruz. Teslimatlar devam ediyor." dedi.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

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