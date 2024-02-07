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Küresel petrol talebinde artış bekleniyor

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol talebinin 2024'te 1,42 milyon varil/gün artmasını bekliyor.

07.02.2024 - 09:51 | | Foreks Haber
Küresel petrol talebinde artış bekleniyor

EIA, 2024 yılı için küresel petrol talebi artış tahminini günlük 30.000 varil artırarak 1,42 milyon varil/güne çıkardı.

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Buna ek olarak 2025 için talep artışı tahminini 80.000 varil yükselterek 1,29 milyon varil/gün olarak belirledi.

EIA'nın yayınladığı "Kısa Vadeli Enerji Görünümü" raporunda, "2024 yılında tüketimi toplam 0,6 milyon varil/gün ve 2025 yılında 0,5 milyon varil/gün artırmasını beklediğimiz Çin ve Hindistan'ın başını çektiği OECD dışı Asya'da gerçekleşmektedir" ifadeleri de yer aldı.

EIA, ABD'nin petrol üretiminin ise 170.000 varil/gün artarak 2024 yılında 13,1 milyon varile ulaşacağını tahmin etti.

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