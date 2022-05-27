Kurulan şirket sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Nisan ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2022 yılının ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttı. 2022 yılının ilk 4 ayında, 2021 yılının ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,1 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,5 azaldı.

2022 yılının ilk 4 ayında 2021 yılının ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 45,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 94,7 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,3 azalış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 25,5 ARTIŞ OLDU

2022 yılı Nisan ayında, 2021 yılı Nisan ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,5 kurulan kooperatif sayısı yüzde 14,8 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14 azaldı. 2022 yılı Nisan ayında kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 125,9 kapanan kooperatif sayısı yüzde 5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31,9 arttı.

2022 yılı Nisan ayında kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 5,8 azalış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,9 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16, kurulan kooperatif sayısı yüzde 5,8 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 59 artarken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 1,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 23,3 azalış gerçekleşti.

2022 YILI NİSAN AYINDA BAYBURT’TA ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

2022 yılı Nisan ayında kurulan toplam 10 bin 914 şirket ve kooperatifin yüzde 85,7’si limited şirket, yüzde 12,8’i anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,8’i İstanbul, yüzde 9,7’si Ankara, yüzde 6,1’i İzmir’de kuruldu. Bu ay Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2022 yılı Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında azaldı.

2022 yılında toplam 43 bin 788 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 37 bin 726 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 76,8’ini, 5.457 anonim şirket ise yüzde 22,3’ünü oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, mart ayına göre yüzde 1,7 oranında azaldı.

2022 yılı Nisan ayında şirket ve kooperatiflerin 3 bin 705’i ticaret, bin 613’ü imalat ve bin 116’sı inşaat sektöründe kuruldu. 759 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. 2022 yılı Nisan ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 759’u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 444’ü inşaat, 250’si imalat sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 737’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 306’sı inşaat 286’sı imalat sektöründe gerçekleşti.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 721’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 235’i inşaat, 176’sı imalat sektöründe oldu

2022 YILI NİSAN AYINDA KURULAN 163 KOOPERATİFİN 79’U KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2022 yılı Nisan ayında kurulan 163 kooperatifin 79’u konut yapı kooperatifi, 34’ü tarımsal kalkınma kooperatifi, 27’si işletme kooperatifi olarak kuruldu.

2022 YILI NİSAN AYINDA BİN 650 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

2022 yılı Nisan ayında kurulan bin 650 yabancı ortak sermayeli şirketin 860’ı Türkiye, 136’sı Rusya Federasyonu, 120’si İran ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan bin 650 yabancı ortak sermayeli şirketin 142’si anonim, bin 508’i limited şirket. 2022 yılında kurulan şirketlerin 862’si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 346’sı gayrimenkul acenteleri, 296’sı işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,3’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.