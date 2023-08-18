Kurulan şirket sayısı azaldı

TOBB temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2023'ün ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,8, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,4 oranında azaldı, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 71,5 arttı.

2023'ün ilk 7 ayında 2022'nin ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 0,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23,8 oranında arttı. Kapanan kooperatif sayısında ise yüzde 3,9 azalış yaşandı.

Temmuz 2023'te Temmuz 2022'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 11,7, kurulan kooperatif sayısı yüzde 133,1 oranında arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 19,7 azalış yaşandı. Temmuz 2023'te kapanan şirket sayısı 2022'nin aynı ayına göre yüzde 30,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 17,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 86,5 arttı. Ayrıca bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,1 azaldı. Kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 1,6 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 10,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 25,4, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,8 arttı.

BAYBURT VE ARDAHAN'DA ŞİRKET KURULMADI

Temmuz 2023'te kurulan toplam 9 bin 608 şirket ve kooperatifin yüzde 85,2'si limited şirket yüzde 11,8'i anonim şirket, yüzde 2,9'u ise kooperatif olarak gerçekleşti. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,7'si İstanbul, yüzde 11,2'si Ankara, yüzde 6,5'i İzmir'de kuruldu. Bu ay Bayburt ve Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2023 yılında toplam 74 bin 726 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 64 bin 270 limited şirket toplam sermayenin yüzde 74,3'ünü, anonim şirket ise yüzde 25,7'sini oluşturdu. Temmuzda kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı haziran ayına göre yüzde 28,1 oranında arttı.

Temmuz 2023'te kurulan 975 yabancı ortak sermayeli şirketin 585'i Türkiye, 54'ü İran, 36'sı Rusya Federasyonu ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 975 yabancı ortak sermayeli şirketin 104'ü anonim, 871'i limited şirket olarak kaydedildi.