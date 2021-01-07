07.01.2021 - 10:22 | | Foreks
LafargeHolcim'den dev satın alma
Dünyanın en büyük çimento üreticisi olan LafargeHolcim, Firestone Building Products'ı 3,4 milyar dolara satın alıyor.
LafargeHolcim, Firestone Building Products'ı 3,4 milyar dolara satın almak için Bridgestone Americas ile anlaştı.
Firestone Building Products, ABD'de çatı kaplama malzemeleri alanında uzmanlaşmış bir şirket. Yıllık satışları 1,8 milyar dolar.
Bu satın alma sonrası LafargeHolcim'in ABD'de yıllık satışlarının 6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.