LafargeHolcim'den dev satın alma

LafargeHolcim, Firestone Building Products'ı 3,4 milyar dolara satın almak için Bridgestone Americas ile anlaştı.

Firestone Building Products, ABD'de çatı kaplama malzemeleri alanında uzmanlaşmış bir şirket. Yıllık satışları 1,8 milyar dolar.

Bu satın alma sonrası LafargeHolcim'in ABD'de yıllık satışlarının 6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.