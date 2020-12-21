Libor Nedir, Neden Önemlidir? Libor Nasıl Hespalanır?

Libor borsalar, merkez bankaları, bankalar, tahvil ve bono piyasaları da dahil olmak üzere paranın ve borçlanmanın bulunduğu her alan için oldukça önemli bir kavramdır.

Libor Nedir, Neden Önemlidir?

Libor kavramının açılımı London Interbank Offered Rate, yani Londra Bankalararası Faiz Oranı olarak geçer. Libor, Bankaların birbirlerine Amerikan Doları cinsinden borç verme işlemlerinde uygulanan faiz oranlarını belirtir. Örneğin Londra'da bulunan önde gelen gelen bankaların kendi aralarında borç verme ve alma işlemlerinde kullandıkları faiz oranlarına verilen isimdir. Libor her gün saat 11:00 itibariyle sabitlenir.

Libor, çeşitli finansal varlıklar için sağlam bir referans olduğundan önemlidir. Faiz oranlarındaki göstergelerin doğru belirlelenmesi, finansal varlıklar ve piyasalar için de çok önemlidir. Piyasalarda kısa süreli faiz oranlarının doğru belirlenmesi uzun süreli faiz oranlarını da etkilemekte ve dünyadaki ekonomik verileri düzenlemektedir. Faiz oranlarının risksiz, güvenli ve şeffaf bir şekilde belirlenmesi libor sayesinde olur. Bu da piyasaları güvenilir bir referansa bağlar.

Libor Nasıl Hesaplanır?

Liborun hesaplanmasında beş ana birimi kullanılır. Bu beş ana para birimi Euro, Dolar, Pound, Yen ve Frank olarak geçer. Libor hesaplanırken bu para birimlerinin vadesi ve yıllık/gecelik vade olmak üzere 7 çeşit vade baz olarak alınır. Örneğin; libordan çoğunlukla 3 ay vadeli Dolar faiz oranı için tekil olarak bahsedilemez. Çünkü her gün için yaklaşık olarak 35 farklı libor bulunur.

Her gün dünyanın önde gelen bankalarına British Bankers' Association yani İngiliz Bankalar Birliği kısa vadeli bir kredi karşılığında talep edilen miktarı sorar. Bu kısa vadeli kredi karşılığında talep edilen miktar karşılığında en düşük ve en yüksek faiz değerleri ortaya çıkar. Daha sonra bütün değerler göz önünde bulundurularak ortalama bir değer hesaplanır ve günlük oran olarak belirlenir.