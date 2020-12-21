Likit Nedir? Ekonomide Likit Ne Anlama Gelir?

Paraya kolay bir şekilde çevrilebilecek tüm aktifler, likidite olarak değerlendirilir. Kaynağın özel ya da tüzel kişiye ait olması likiditeyi olumsuz etkilemez.

Likit Nedir?

Likit, istenilen her an paraya çevrilebilecek kişiye ait ev, araba, menkul kıymetler, gayrimenkuller, şirkete ait tahviller gibi ürünleri ifade eder. Tüzel kişilerde likidite farklı bir şekilde hesaplanır. Bir işletmenin tüm borcu karşılandıktan sonra elde kalan nakit, şirketin sahip olduğu likidite miktarını gösterir. Aynı zamanda şirketin nakde çevrilebileceği ürünler ne kadar çoksa likit miktarının da o kadar fazla olduğu söylenir.

Ekonomide Likit Ne Anlama Gelir?

Ekonomide likiditenin fazla olması demek, ekonomide nakit fazlasının olduğu anlamına gelir. Ülkede nakit miktarının çok olması, ülkedeki nakit akışının fazlalığını gösterir. Ülkedeki likidite oranının düşük olması ise, ekonomideki nakit işlemlerden daha çok vadeli işlemlerin gerçekleştirilmesi vb. likidite oranının daha az olduğu işlemlerin yapıldığını gösterir. Ekonominin dengede kalabilmesi için ülke içindeki yeterli nakit miktarının olması gerekir. Ülkede bulunan likidite oranının her ekonominin finansal yapısına göre optimum seviyesinde olması istenen bir durumdur.

Forex Piyasalarında Likidite

Forex piyasalarında, likit miktarının çok olmasından dolayı işlem yapma ve yatırımları anında paraya çevirme imkanı sunduğu için en çok tercih edilen piyasalardan birisidir. Forex piyasası, her ne kadar likidite oranı çok yüksek bir piyasa gibi görünse de piyasanın içinde işlem yapılan ürünler de likidite oranına göre değişiklik gösterir.

Forexte yatırım yaparken likit olan ürünün piyasasını spread oranından anlayabilirsiniz. Likidite sağlayıcısı olan kurum, aracılık hizmeti verdiği yatırımcılarına piyasa üzerindeki gerçek fiyat üzerinden işlem yapabilme yetkisi verir. Bir kurumun likidite sağlayıcısı olabilmesi için güçlü bir sermaye yapısına ve aynı zamanda da ileri düzeyde teknolojik bir alt yapıya sahip olması gerekir. Forex piyasalarında yatırım yapmanın en önemli özelliği, piyasanın likit bir piyasa olma özelliği taşımasıdır.