Londra Borsası'ndan ayrılan şirket sayısı zirvede

Londra Borsası Grubu'nun (LSEG) eski başkanı Xavier Rolet, Londra Borsası'nın "son derece rekabet edilemez" hale geldiği uyarısında bulundu.

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2009-2017 yılları arasında LSEG'i yöneten Xavier Rolet, Londra'daki cansız ticaretin, daha fazla Birleşik Krallık firmasının yurt dışında daha iyi getiri elde etmek için Londra Borsası'nı terk etmesine yönelik "gerçek bir tehdit" yarattığını söyledi.

Rolet'in yorumları, FTSE 100 ekipman kiralama şirketi Ashtead'in, son yıllarda diğer bazı büyük şirketlerin izinden giderek ana kotasyonunu ABD'ye taşıma planlarını teyit etmesinin ardından geldi.

LSEG verilerine göre bu yıl 88 şirket ya kotasyondan çıktı ya da ana kotasyonunu Londra'nın ana piyasasından başka bir yere taşıdı.

İlk olarak Financial Times tarafından açıklanan rakamlar, 2009'daki mali krizden bu yana piyasadan en önemli net şirket çıkışına işaret ediyor. Halka arzı düşünen şirketlerin diğer finans merkezlerine kıyasla nispeten ucuz değerlemelerden çekinmesi nedeniyle yeni listeleme sayısı da son 15 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.