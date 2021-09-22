Londra yatırım çekmede parlayan yıldız oldu

Pandemi, Londra'nın start-up şirketler için parlayan bir yıldız olmasını engellemedi. Londra, New York ile birlikte bu sektörde Silikon Vadisi dışındaki en büyük merkez olmayı sürdürdü.

2021 yılının ilk 6 ayında Londra'da start-up şirketler neredeyse 2020 yılının tamamındaki kadar yatırım aldılar.

Dealroom 2021 verilerine göre, Londra'da start-up şirketler 2021 yılının ilk 6 ayında 10,8 milyar dolar yatırım topladılar. 2020 yılının tamamında ise 10,9 milyar dolar yatırım alınmıştı.

Londra'da 2021 yılının ilk 6 ayında en büyük yatırımı çeken start-up 800 milyon dolar ile Revolut oldu. Checkout.com da 450 milyon dolar yatırım aldı.