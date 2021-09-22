Londra yatırım çekmede parlayan yıldız oldu
Londra, start-up şirketler için yatırım çekmede parlayan bir yıldız olmaya devam ediyor.
22.09.2021 - 13:15 |
Pandemi, Londra'nın start-up şirketler için parlayan bir yıldız olmasını engellemedi. Londra, New York ile birlikte bu sektörde Silikon Vadisi dışındaki en büyük merkez olmayı sürdürdü.
2021 yılının ilk 6 ayında Londra'da start-up şirketler neredeyse 2020 yılının tamamındaki kadar yatırım aldılar.
Dealroom 2021 verilerine göre, Londra'da start-up şirketler 2021 yılının ilk 6 ayında 10,8 milyar dolar yatırım topladılar. 2020 yılının tamamında ise 10,9 milyar dolar yatırım alınmıştı.
Londra'da 2021 yılının ilk 6 ayında en büyük yatırımı çeken start-up 800 milyon dolar ile Revolut oldu. Checkout.com da 450 milyon dolar yatırım aldı.