Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaLondra yatırım çekmede parlayan yıldız oldu
HaberlerUzmanpara Haberleri Londra yatırım çekmede parlayan yıldız oldu

Londra yatırım çekmede parlayan yıldız oldu

Londra, start-up şirketler için yatırım çekmede parlayan bir yıldız olmaya devam ediyor.

22.09.2021 - 13:15 |
Londra yatırım çekmede parlayan yıldız oldu

Pandemi, Londra'nın start-up şirketler için parlayan bir yıldız olmasını engellemedi. Londra, New York ile birlikte bu sektörde Silikon Vadisi dışındaki en büyük merkez olmayı sürdürdü.

2021 yılının ilk 6 ayında Londra'da start-up şirketler neredeyse 2020 yılının tamamındaki kadar yatırım aldılar.

Dealroom 2021 verilerine göre, Londra'da start-up şirketler 2021 yılının ilk 6 ayında 10,8 milyar dolar yatırım topladılar. 2020 yılının tamamında ise 10,9 milyar dolar yatırım alınmıştı.

Londra'da 2021 yılının ilk 6 ayında en büyük yatırımı çeken start-up 800 milyon dolar ile Revolut oldu. Checkout.com da 450 milyon dolar yatırım aldı.

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

Son dakika haberi: Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı kuruldu

Son dakika haberi: Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı kuruldu

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

Arkadaşıyla kuaförden çıkan çıraktan haber alınamıyor

Arkadaşıyla kuaförden çıkan çıraktan haber alınamıyor

Son dakika... İzmir'de orman yangını

Son dakika... İzmir'de orman yangını

Kamala Harris'ten kemetli müdahale açıklaması

Kamala Harris'ten kemetli müdahale açıklaması

Altının kilogramı 493 bin 500 liraya yükseldi

Altının kilogramı 493 bin 500 liraya yükseldi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

22 Eylül korona tablosunda son durum açıklandı mı? Bugünkü vaka ve ölü sayısı paylaşılıyor...

22 Eylül korona tablosunda son durum açıklandı mı? Bugünkü vaka ve ölü sayısı paylaşılıyor...

Sıradaki Haber
Hesaba yatıyor, zam geldi 8 bin 904 lira

Hesaba yatıyor, zam geldi 8 bin 904 lira

Sıradaki Haber
Almanya Sağlık Bakanı normal hayat için tarih verdi

Almanya Sağlık Bakanı normal hayat için tarih verdi

Sıradaki Haber
Arkadaşıyla kuaförden çıkan çıraktan haber alınamıyor

Arkadaşıyla kuaförden çıkan çıraktan haber alınamıyor

Sıradaki Haber