Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaLukoil'in net karı 2020'de yüzde 98 azaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Lukoil'in net karı 2020'de yüzde 98 azaldı
ABONE OL

Lukoil'in net karı 2020'de yüzde 98 azaldı

Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 98 azalarak 15,2 milyar rubleye (yaklaşık 205 milyon dolar) geriledi.

10.03.2021 - 14:11 |
Lukoil'in net karı 2020'de yüzde 98 azaldı

Şirketten yapılan açıklamada, Lukoil'in net karının 2019'da bir önceki yıla göre ise yüzde 3,4 artarak 640 milyar ruble olduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonomik faaliyetlerin düştüğüne işaret edilen açıklamada, "Hidrokarbonlara yönelik talep ve fiyatlarda benzeri görülmemiş düşüş, şirketin işletme ve finansal performansını olumsuz etkiledi ve söz konusu olumsuz etkiler 2021'in ilk çeyreğinde de devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Lukoil'in 2020'de net karının bir önceki yıla göre yüzde 98 gerileyerek 15,2 milyar rubleye (yaklaşık 205 milyon dolar) düştüğü kaydedildi.

Dünyanın en büyük entegre petrol ve doğal gaz şirketlerinden Lukoil, küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini gerçekleştiriyor.

GÜNCEL HABERLER

AB iş dünyasından Gümrük Birliği'nin güncellenmesine destek

AB iş dünyasından Gümrük Birliği'nin güncellenmesine destek

Emeklilik planları yapıyordu; Öğretmen, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

Emeklilik planları yapıyordu; Öğretmen, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

Ruhani: Nükleer anlaşma uygulanması bölgede istikrar sağlayacak

Ruhani: Nükleer anlaşma uygulanması bölgede istikrar sağlayacak

Dünyanın elektrik ihtiyacının yüzde 10'u nükleer enerjiden sağlanıyor

Dünyanın elektrik ihtiyacının yüzde 10'u nükleer enerjiden sağlanıyor

İran'da 61 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İran'da 61 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emeklilik planları yapıyordu; Öğretmen, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

2 ay sonra emekli olacaktı! Öğretmenin kahreden sonu

Sıradaki Haber
Çalışanlar dikkat! Bunu yapanın emekli maaşı düşer

Çalışanlar dikkat! Bunu yapanın emekli maaşı düşer

Sıradaki Haber
Türk tüketici otomobil alırken ilk neye bakıyor?

Türk tüketici otomobil alırken ilk neye bakıyor?

Sıradaki Haber
SON DAKİKA || 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri neler?

SON DAKİKA || 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri neler?

Sıradaki Haber