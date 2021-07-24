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Madencilik şirketlerinin faaliyetleri askıya alındı

Burundi hükümeti ülkede yürütülen madencilik faaliyetlerinden adil kâr elde edilemediği gerekçesiyle yabancı maden şirketlerinin faaliyetlerini askıya aldı.

24.07.2021 - 15:42 | | AA
Madencilik şirketlerinin faaliyetleri askıya alındı

Ülke basınındaki haberlere göre, Maden Bakanlığı ülkede faaliyet gösteren yabancı madencilik şirketlerinin faaliyetlerini askıya aldı.

Hükümetin kazan-kazan anlaşmaları için yabancı şirketlerle yeniden müzakereler başlattığı belirtilen haberlerde, adil gelir paylaşımı sağlanana kadar ülkedeki yabancı şirketlerin faaliyetlerini sürdürmesine izin verilmeyeceği duyuruldu.

Ülkedeki en zengin nadir toprak element rezervlerine sahip Gakara madeninde gelirin yüzde 90’ını yabancı şirketlerin alması ülkede tartışmalara neden oluyordu.

Özellikle altın ve yüksek teknoloji ürünlerinde kullanılan koltan madenlerini yabancı şirketler işletiyordu.

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