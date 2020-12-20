Mahsup Fişi Nedir, Nasıl Kullanılır? Mahsup Fişi Nasıl Düzenlenir?

Fiş kesmemenin belirli cezası bulunmaktadır. Bu ceza miktarı da kesilen fatura tutarının 'u kadardır. Düzenlenmesi gereken fatura için ise asgari olarak 290 TL'dir. Birçok fiş çeşidi bulunmaktadır. Bu fişlerden bir tanesi de Mahsup fişidir.



Muhasebe Fişi Türleri Nelerdir?



Muhasebe fişinin türleri 3 tanedir. Bunlar;

- Kasa tahsil fişi

- Kasa tediye fişi

- Mahsup fişidir.

Mahsup fişini diğerlerinden ayıran özellik ise; kasa hesabıyla ilgilenmemesidir.



Mahsup Fişi Nedir?



Tamamı nakit olmayan işlem için düzenlenen fişe, Mahsup fişi denir. Mahsup fişinde 2 bölüm bulunmaktadır. Bunlardan biri borçlu bir tarafta ise alacaklı hesapları bulunur. Muhasebe fişlerinin 3'ünden birisidir. Kasa hesabında hareketlilik olmadığı zamanlarda, kasanın hesabında yer almayan bir durumda kullanılır. Nakitle ilgilenmez. Gelir gider olmayan zamanlarda düzenlenir.



Mahsup Fişi Nasıl Düzenlenir?



Kasa da para girişi olmadığı durumlarda yani getirisi olmadığında, para çıkışı olmadan ve bir gider neden olmayan işlemlerin kaydedilerek düzenlenir. Ne borçlu ne de alacaktı tarafının kasa hesapları bulunmaz. Günümüzün teknolojisi ile birlikte, tahsil ve tediye fişi kullanımları azalmıştır. Kasa ile ilgili olmayan durumlarda ise Mahsup fişi kullanılır.



Mahsup Fişi Nasıl Kullanılır?



Mahsup fişini kullanırken olası gerekenler; belge numarası, fiş tarih ve saati, şube olmalıdır. Açıklama kısmını doldurulur. Ardından hesap kodu girilir. Borç ve alacak kısmı doldurulur. Döviz türüne TL yazılır. Daha sonrasında ise türünü belirtmek gerekir. İşlem belge numarasını da belirtmek gereklidir. Masraf merkezini de belirtebilirsiniz. Alacak kısmına ad ve soyadı girilmelidir. Borç miktarı belirtilmeli ve tahsilat girilmesi gereklidir.