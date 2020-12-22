Margin Call Nedir? Borsada Marj Ve Marjin Ne Anlama Gelir?

Margin kelimesinin Türkçe karşılığı teminat anlamına gelmektedir. Margin call ise borsada teminat çağrısı anlamında kullanılmaktadır.



Margin Call Nedir?



Margin call borsada yatırımcılara yapılan bir uyarı ve çağrıdır. Eğer bir yatırımcı parasının tümünü işlem yapar ve zarara uğramışsa bulunduğu pozisyonu koruyabilmesi için belirlenen en düşük marjın altında kalmış demektir. Yatırımcının kullandığı aracı kurum bu durumda yatırımcıya marjı tamamlaması ile ilgili bir çağrıda bulunur. Margin call aracı kurumun yatırımcısına yaptığı çağrı anlamına gelmektedir.



Margin Call Alındığında Ne Olur?



Aracı kurum margin call çağrısını eposta, mesaj ya da telefonla yapabilir. Margin call uyarısı zarar edilmesi halinde yapılan bir çağrıdır. Bu yüzden çağrıyı dikkate almanız sizin ve yatırımlarınızın geleceği için önemlidir. Çağrı alındığında yatırımcı gereken işlemi yerine getirmelidir. Eğer yatırımcı bir işlemde bulunmazsa aracı kurum devreye girecektir. Bu durumda aracı kurum yatırımcıya bilgi vermeden işlem yapma hakkına sahiptir. Aracı kurum tasfiye ve satış işlemini yapabilir ve işlem ücretini yatırımcıdan talep edebilir.



Borsada Marj Ne Anlama Gelir?



Marj kelime olarak bakıldığında pay anlamını taşımaktadır. Borsada kar etmek kadar zarar etmek de bir olasılıktır. Zarar etme riskine karşı bir tedbir olarak ayrılmış olan miktar borsa dilinde marj olarak anılmaktadır.



Borsada Marjin Ne Anlama Gelir?



Teminat anlamına gelen marjin pozisyon açmak için belirlenen minimum para miktarıdır. Marjin miktarı yaptığınız işlemin hangi paritede olduğuna ve kaldıraç oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.









