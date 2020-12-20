Marjinal Fayda Nedir? Azalan Marjinal Fayda Örnekleri Nelerdir?

Marjinal matematikte son birim anlamında kullanılmaktadır. Fayda ise insanların ihtiyaçlarını ortadan kaldıran ve artı olarak insanlarda memnuniyet yaratan durum olmaktadır.



Marjinal Fayda Nedir?



Marjinal fayda kısaca, son tüketilen malın, tüketilen toplam ürünlere olan faydası olarak tanımlanabilir. Daha geniş anlamda bu konuya bakacak olursak şu şekilde açıklamak mümkün olmaktadır. İktisadın temel terimlerden birisi olan marjinal faydaya göre eklenen her birim malın, malın toplam değerine olan değeri giderek azalmaktadır. Örnekle açıklamak gerekirse; ilk satılan malın değerin 100 birim olurken satılan 50. malın toplam mallara olan katkısı 20 birim olmaktadır. Günlük hayattan bir örneklem gerekirse çok aç olunduğunda yenilen ilk lokma çok lezzetli olurken yenilen son lokmanın lezzeti çok iyi gelmez. Marjinal faydanın etkisi de bu şekilde olmaktadır.



Azalan Marjinal Fayda Nedir?



Neoklasik iktisat akımının temel prensibi olan azalan marjinal fayda teoremi, marjinal faydanın artı değer göstermesinin müşteriler için yeterli bir veri olamamasıdır. Bu kurama göre bir müşteri bir maldan ne kadar çok tüketirse, o maldan elde ettiği değer azalmaktadır. Buna da azalan marjinal fayda denmektedir.



Azalan marjinal fayda grafikleri küçük artışlar ile gösterilmek yerine eşit artışlar ile göstermek mümkün olmaktadır. Azalan marjinal fayda kanuna göre grafikte eğimin küçüldüğü farz edilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta azalan marjinal fayda grafiği aslında kanunu anlatmak için çizilmekte ve kesin bir göstergesi olmamaktadır. Bunun da sebebi aralıkların küçük olmamasıdır.



Azalan marjinal faydanın bir diğer açıklaması da; bir mal ya da hizmetin tüketimine başlandığı ilk andan itibaren toplam fayda azalan bir hız ile artış göstermektedir. Diğer bir yandan marjinal faya ise mal veya hizmetin tüketilmeye başlandığı ilk andan itibaren azalmaya başlamaktadır.



Azalan Marjinal Fayda Örneği



Şeker tüketiminin marjinal fayda ve topla fayda üzerinden incelemek gerekirse; yenilen ilk şekerin toplam faydası 10 birimken marjinal faydası da 10 birim olmaktadır. İkinci şekerde toplam fayda 20 birime yükselirken, marjinal faydası ise 18 birime yükselmiştir. Yani sadece 8 birim artmıştır. Üçüncü şeker de toplam fayda 30 birim olurken, marjinal fayda 24 birime yükselir. Diğer bir değişle sağlanan marjinal fayda 8'de kalmıştır. Dördüncü şeker yendiğinde toplam fayda 40 birimken marjinal fayda 6 birime düşmüştür. Beşinci şekerde ise toplam fayda değişmez iken marjinal fayda sıfıra inmiştir. İşte bu nokta doyum noktası olmaktadır.