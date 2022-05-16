McDonald's'tan Rusya kararı

McDonald's tarafından yapılan açıklamada Rusya pazarından çıkma ve operasyonların satılma sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Şirket Rusya'daki mağazalarını 8 Mart tarihinde kapatmış ve faaliyetlerini askıya almıştı.

Yapılan açıklamaya göre McDonald's, Rusya'daki mağazalarını yerel bir alıcıya satacak. Mağazalar McDonald's adını, logosunu, markasını ve menüsünü kullanmayacak.

McDonald's, Rusya'daki marka haklarını elinde tutmaya devam edecek.