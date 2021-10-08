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Meituan'a 533 milyon dolarlık ceza

Çinli e-ticaret şirketi Meituan, anti-tekel yasasını ihlal eden uygulamaları nedeniyle 3 milyar 442 milyon yuan (yaklaşık 533 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

08.10.2021 - 15:18 | | AA
Meituan'a 533 milyon dolarlık ceza

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), şirketin anlaşmalı satıcıları yalnızca kendi platformundan satış yapamaya zorlayarak tekel karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiğini belirtti.

Şirket, sağladığı haksız kazanç nedeniyle, 2020 yurt içi gelirlerinin yüzde 3'üne eşit miktarda, yaklaşık 533 milyon dolar tutarında para cezası ödeyecek.

SAMR, ayrıca şirketten anlaşmalı satıcılardan aldığı 1 milyar 289 milyon yuan (yaklaşık 200 milyon dolar) tutarındaki özel iş birliği depozitolarını da iade etmesini, hatalı uygulamaları düzeltecek adımları atmasını istedi.

Ceza, düzenleyici kurumun Çin'de büyük internet şirketleri hakkında başlattığı anti-tekel soruşturmalarından çıkan ikinci büyük para cezası oldu.

Nisan ayında bir diğer e-ticaret şirketi Alibaba'ya tekel karşıtı düzenlemeleri ihlal eden uygulamaları nedeniyle 2,8 milyar dolar para cezası verilmişti.

İnternetten alışveriş, yemek siparişi ve seyahat hizmetleri sağlayan Meituan, ayda 300 milyona yaklaşan aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük çevrim içi sipariş ve satış platformları arasında yer alıyor. 

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