Meksika Merkez Bankası faiz indirdi

Banxico'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %10,75'ten %10,50'ye çekildi. Piyasa beklentisi de faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

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İndirim kararı 1'e karşı 4 oyla alındı. Banxico, çekirdek dışı gıda fiyatlarını artıran arz şoklarının önümüzdeki çeyreklerde azalmayı sürdüreceğini ve buna bağlı olarak çekirdek enflasyonun da azalmaya devam edeceğini belirtti. Banka, enflasyonun 2025'in dördüncü çeyreğinde %3 hedefine döneceği beklentisini korudu.

Merkez Bankası, enflasyonist ortamın daha fazla faiz ayarlamasına izin vereceğini belirtti. Banka ayrıca, dış ve iç faktörlerin neden olduğu yüksek belirsizlik bağlamında zayıflık döneminden geçen ekonomik faaliyetin etkilerini de hesaba katacak.