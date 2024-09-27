Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaMeksika Merkez Bankası faiz indirdi
HaberlerUzmanparaMeksika Merkez Bankası faiz indirdi

Meksika Merkez Bankası faiz indirdi

Meksika Merkez Bankası (Banxico), piyasaların beklentisi doğrultusunda üst üste ikinci toplantısında da gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürdü ve ekonomideki zayıflığın ortasında enflasyonun azalmasıyla daha fazla indirim olasılığını işaret etti.

27.09.2024 - 09:42 |
Meksika Merkez Bankası faiz indirdi

Banxico'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %10,75'ten %10,50'ye çekildi. Piyasa beklentisi de faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

Haberin Devamı

İndirim kararı 1'e karşı 4 oyla alındı. Banxico, çekirdek dışı gıda fiyatlarını artıran arz şoklarının önümüzdeki çeyreklerde azalmayı sürdüreceğini ve buna bağlı olarak çekirdek enflasyonun da azalmaya devam edeceğini belirtti. Banka, enflasyonun 2025'in dördüncü çeyreğinde %3 hedefine döneceği beklentisini korudu.

Merkez Bankası, enflasyonist ortamın daha fazla faiz ayarlamasına izin vereceğini belirtti. Banka ayrıca, dış ve iç faktörlerin neden olduğu yüksek belirsizlik bağlamında zayıflık döneminden geçen ekonomik faaliyetin etkilerini de hesaba katacak.

Bakan Uraloğlu açıkladı: 1,7 milyon araç deniz yolu ile taşındı

Bakan Uraloğlu açıkladı: 1,7 milyon araç deniz yolu ile taşındı

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 7'nci yılını kutladı

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 7'nci yılını kutladı