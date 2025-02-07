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Meksika Merkez Bankası faiz indirdi

Meksika Merkez Bankası (Banxico), ülke ekonomisindeki zayıflık ve enflasyondaki devam eden düşüş nedeniyle daha büyük bir faiz oranı indirimiyle parasal gevşeme hızını artırdı.

07.02.2025 - 09:11 |
Meksika Merkez Bankası faiz indirdi

Banxico Yönetim Kurulu, dört ardışık 25 baz puanlık indirimin ardından gecelik faiz oranı hedefini 50 baz puan düşürerek %9,50'ye çekti. Piyasa beklentisi de 50 baz puan indirim olacağı yönündeydi.

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Yönetim Kurulu 1'e karşı 4 oyla bu kararı aldı ve daha fazla 50 baz puan indirimlerin mümkün olduğunu açıkladı. Başkan Yardımcısı Jonathan Heath, faiz oranını 25 baz puan düşürmek için oy kullandı.

Yönetim Kurulu, "Enflasyonist ortamın, kısıtlayıcı bir duruş sürdürülmekle birlikte faiz oranı düşürme döngüsünün devam etmesine izin vereceğini öngörüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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