Meksika Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Banxico'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 11,00 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de faiz oranında değişiklik olmayacağı yönündeydi.

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Banxico, bir önceki toplantısında faizi 25 baz puan indirmişti. Beş üyeli Para Politikası Kurulu'nun 4 üyesi düşürülmesi, bir üye sabit kalması yönünde oy kullandı.

Açıklamada, "Para politikasının ihtiyatlı bir şekilde yönetilmeye devam etmesini gerektiren zorluklar ve riskler devam ediyor" denildi.

Banka, önümüzdeki altı çeyreğe ilişkin enflasyon tahminlerini yükseltirken, enflasyonun 2025 dördüncü çeyrekte yüzde 3 hedefine döneceğini öngördüğünü açıkladı. Daha önce hedefe gelecek yılın ikinci çeyreğinde ulaşılacağı öngörülüyordu.

Enflasyon, yüksek taze gıda fiyatlarının etkisiyle Mart ayındaki %4,42'den Nisan ayında %4,65'e yükseldi. Enerji ve tarım ürünlerini hariç tutan çekirdek enflasyon ise %4,55'ten %4,37'ye geriledi.

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Banxico, enflasyon tahminlerine yönelik risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini ve gelecekteki faiz oranı kararlarını tartışırken enflasyon görünümünü değerlendireceğini belirtti.