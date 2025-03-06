Meksika'dan ABD'ye gümrük vergisi tepkisi

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD'nin Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını değerlendirdi.

Haberin Devamı

Sheinbaum, ülkesinin son derece belirleyici bir noktada olduğunu belirtti.

Meksika'nın hiçbir ülkeye teslim olmayacağını vurgulayan Sheinbaum, "Pazar gününe kadar bu süreçte neler olacağına bağlı olarak, Meksika için son derece kritik bir dönemden geçiyoruz. Gerekirse egemenlik ve saygınlık çerçevesinde başka ticaret ortakları aranacak." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı telefon görüşmesine de değinen Sheinbaum, "Eğer mevcut koşullar değişmezse, Kanada ve diğer ülkelerle yeni işbirlikleri oluşturacağız. Tarifeler yürürlükte kalırsa, biz de ülkemizin geleceği için önemli kararlar almak zorundayız. Bunlar kritik kararlar. Çünkü Meksika'nın egemenliğini ve bağımsızlığını savunmak zorundayız." ifadelerini kullandı.