Menkul Kıymet Nedir, Özellikleri Nelerdir? Menkul Kıymetler Hakkında Bilgiler

Menkul kıymetler konusu biraz açıklanmaya çalışıldığı taktirde özellikle de yatırım konularında yeni olanlar kişiler için kafa karıştırıcı olabilir. Yine de bu konu birkaç temel nokta ile ve örnek ile basit bir şekilde anlatılabilir.



Menkul Kıymet Nedir?



“Menkul”, bir yerden başka bir yere taşınabilir mal anlamına gelir. Dolayısı ile menkul kıymetlerden kasıt, yatırım aracı olarak değerlendirilebilen, taşınabilir belli başlı kıymetli evraklar olarak tanımlanabilir. Çıkarılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınır, belli bir tutarı temsil etmekte olan bu evraklar; satın alan kişilere ortaklık veya alacak hakkı sağlarlar.



Evrakların temsil etmiş oldukları bu hak, belgeden ayrı bir şekilde kullanılamaz ve aynı şekilde hakkın korunarak belgenin devredilmesi de mümkün olmaz. SPK mevzuatına göre varlığa dayalı olan menkul kıymetlere konu olan alacaklar başka amaçlarla kullanılamaz, teminat gösterilemez, kesinlikle rehnedilemez ve haczedilemezler. Yatırım ortaklığı yapıldığında yatırım ortaklıkları aracılık yapamaz, mevduat toplayamaz, ticarî, ziraî, sınaî faaliyette bulunamaz ve borç para veremezler.



Menkul Kıymetlerin Özellikleri



Menkul kıymetlerin temel özelliklerine bakılacak olduğunda şu şekilde sıralanabilir:

Kanunen kıymetli evrak niteliğini taşırlar,

Nominal değerlerine ek olarak, piyasadaki mevcut arzın ve talebin ortaya çıkarmış oldukları bir de piyasa değerleri bulunur,

Yatırım amacı ile alınarak yatırımcılara dönemsel getiriler sağlarlar,

Tek bir tane ticari ilişki için çıkartılamazlar. Çok sayıda ihraç edilir ve halka sunulabilirler,

Nama ya da hamiline yazılı olabilir ve hangi miktarın nama, hangi miktarın hamiline yazılı olacağı, ana sözleşmede belirtilebilir.

Sermaye Piyasası Kanunları tarafından kabul edilmiş olan menkul kıymetlere birkaç örnek verecek olursa eğer şunları sıralanabilir;

Hisse senetleri – Yatırımcıların şirketlerinin hisselerine ortak olabilmek amacı ile satın alınan değerli kağıtlar,

Tahviller – Anonim şirketlerinin ya da kamu kuruşlarının tarafından çıkartılan, bir seneden uzun vadeye sahip olan borç senetleri,

İntifa senetleri – Herhangi bir payı temsil etmeyen, sahiplerine sadece malvarlıksal olarak haklar sağlayan kağıtlar