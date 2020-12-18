Mercedes-Benz Brezilya'daki fabrikasını kapatıyor

Iracemapolis fabrikasında üretimin durduğunu belirten Mercedes-Benz, çalışanlar için "sürdürülebilir bir çözüm" bulmak için çalışıldığını belirtti.

Yönetim Kurulu Üyesi Joerg Burzer yaptığı açıklamada, Brezilya'da yıllardan bu yana devam eden zorlu durumun, Covid-19 salgını ile birlikte kötüleştiğini ve lüks araç satışlarında ciddi düşüş yaşandığını belirterek, "Bu nedenle Brezilya'da lüks araç üretimini sona erdirmeye karar verdik" diye konuştu.