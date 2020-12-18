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18.12.2020 - 08:02 | | Foreks

Mercedes-Benz Brezilya'daki fabrikasını kapatıyor

Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz AG, Brezilya'nın Iracemapolis kentinde bulunan fabrikasını kapatma kararı aldı.

Mercedes-Benz Brezilya'daki fabrikasını kapatıyor
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Iracemapolis fabrikasında üretimin durduğunu belirten Mercedes-Benz, çalışanlar için "sürdürülebilir bir çözüm" bulmak için çalışıldığını belirtti.

Yönetim Kurulu Üyesi Joerg Burzer yaptığı açıklamada, Brezilya'da yıllardan bu yana devam eden zorlu durumun, Covid-19 salgını ile birlikte kötüleştiğini ve lüks araç satışlarında ciddi düşüş yaşandığını belirterek, "Bu nedenle Brezilya'da lüks araç üretimini sona erdirmeye karar verdik" diye konuştu.

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