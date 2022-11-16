'Merkez bankaları fiyat istikrarına bağlı'

Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayınlandı.

Sonuç bildirisinde G20 merkez bankalarının fiyat istikrarını başarmaya güçlü şekilde bağlı oldukları ifade edildi.

Bildiride "Merkez bankaları verilere bağlı ve açık bir biçimde iletişim içinde para politikalarını sıkılaştırma hızlarını uygun şekilde ayarlamaya devam edecek, sınır ötesi bulaşmaları sınırlayacak. Merkez bankası bağımsızlığı fiyat istikrarının başarılmasında ve para politikası kredibilitesinin desteklenmesinde çok önemli" ifadeleri yer aldı.

G20 liderleri bildiride birçok para biriminin bu yıl artan oynaklıkla birlikte ciddi şekilde hareket ettiklerinin bilincinde olunduğunu belirtirken, "Maliye bakanlarımız ve merkez bankası başkanlarımızın döviz kurlarına ilişkin 2021 yılı Nisan ayında ortaya koydukları taahhütleri teyit ediyoruz" dedi.