Merkezi yönetim bütçesi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Şubat ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, 2024 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçesi 153 milyar 798 milyon TL açık verdi. Bir önceki yılın aynı ayında merkezi yönetim bütçesi 170 milyar 560 milyon TL açık vermişti.

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Bu dönemde 2023 yılı Şubat ayında 136 milyar 337 milyon TL faiz dışı açık verilirken 2024 yılı Şubat ayında 98 milyar 968 milyon TL faiz dışı açık verildi.

2024 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 689,9 milyar TL, bütçe gelirleri 536,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 635,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 99 milyar TL oldu.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 689 milyar 905 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 54 milyar 830 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 635 milyar 75 milyon TL olarak gerçekleşti.

Öngörülen ödenekten 689,9 milyar lira gider gerçekleşti

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Şubat ayında 689 milyar 905 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 389 milyar 388 milyon TL harcama yapıldı.

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Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,2 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 7 iken 2024 yılında yüzde 6,2 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,8 oranında artarak 635 milyar 75 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 7,2 iken 2024 yılında yüzde 6,5 oldu.

Vergi gelirleri 406,3 milyar TL oldu

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayı itibarıyla 536 milyar 107 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 406 milyar 291 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 95 milyar 279 milyon TL oldu.

2023 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 218 milyar 828 milyon TL iken 2024 yılının aynı ayında yüzde 145 oranında artarak 536 milyar 107 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Şubat ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 4,4 iken 2024 yılında yüzde 6,4 oldu. 2024 yılı Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126,2 oranında artarak 406 milyar 291 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 4,2 iken 2024 yılında yüzde 5,5 oldu.

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2024 yılı ocak-şubat dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 457,9 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 153,4 milyar TL ve bütçe açığı 304,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 281,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 128,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde 202 milyar 802 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde 304 milyar 517 milyon TL açık vermiştir. 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde 147 milyar 220 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde 128 milyar 594 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Bütçe Giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Şubat dönemi itibarıyla 1 trilyon 457 milyar 873 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 175 milyar 923 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 281 milyar 950 milyon TL olarak gerçekleşti.

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2024 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105,1 oranında artarak 1 trilyon 457 milyar 873 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95,7 oranında artarak 1 trilyon 281 milyar 950 milyon TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Şubat dönemi itibarıyla 1 trilyon 153 milyar 356 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 923 milyar 492 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 183 milyar 336 milyon TL oldu.

2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirleri 507 milyar 906 milyon TL iken 2024 yılının aynı döneminde yüzde 127,1 oranında artarak 1 trilyon 153 milyar 356 milyon TL olarak gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Şubat dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 113,6 oranında artarak 923 milyar 492 milyon TL oldu.