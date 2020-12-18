Mevduat Hesabı Nedir, Nasıl Açılır Ve Kapatılır?

Mevduat süreli ya da süresiz olarak bankalara yatırılır para ve değerli maden olmaktadır. Mevduat hesapları ise bunların bulundukları hesaplar olmaktadır.



Mevduat Hesabı Nedir?



Karşılıklı ya da karşılıksız, süreli ya da süresiz olarak para ve değerli madenlerin kişi veya kurumlar tarafınca değerlendirildiği hesaplar olmaktadır. Bireysel müşteriler tarafından açılan mevduat hesaplarına tasarruf mevduatı denilirken; işletmeler tarafından açılan hesaplara ise ticari mevduat denilmektedir. Diğer bir yandan bankaların başka bankalarda açtıkları hesaplara ise bankalar mevduatı denilmektedir. Resmi kurumların bankalarda açtıkları mevduat hesaplarına resmi mevduat hesapları adını alır. Tüm bunların yanında katılım bankaları da mevduat hesapları özel cari hesap adıyla geçmektedir. Süreli mevduat hesapları ise katılım bankalarında katılım hesabı adını almaktadır



Mevduat Hesabı Türleri Nelerdir?



Ülkemizde iki farklı türde mevduat hesabı bulunmaktadır. Bu hesaplar karşılıklı olup olmadığına ve süresine göre çeşitlenmektedir. Mevduat çeşitleri şunlar olmaktadır:



Vadesiz Mevduat Hesabı



Bu hesap türleri süresiz ve karşılıksız olmaktadır. Yani müşteriler hesaplarından istedikleri zaman para çekebilir, harcama ve fatura ödemesi yapabilir ve çeşitli yatırımlara yönlendirebilir. Bir çeşit saklama hesabı olan vadesiz mevduat hesaplarına maaş hesapları örnek olarak gösterilebilir.



Vadeli Mevduat Hesabı



Karşılık beklenilen hesaplardan olan vadeli mevduat hesapları aynı zamanda belirli süreler içinde işlem görmektedir. Müşteriler bu hesaplarını açtıklarında, belirlenen süreler ile paranın bankada tutulacağına dair söz verir. Bankalarda bu sözün karşılığında faiz vermektedir. Vadeli mevduat hesaplarındaki süreler genellikle 1, 3, 6 ve 12 aylık olmaktadır. Diğer bir yandan 22 günlük veya 42 günlük vadelerde bulunmaktadır. Vadeli mevduat hesabı sahipleri diledikleri zaman paralarını çekmekte özgürdür. Ancak vadesinden önce çekilen paralara faiz üzerinden indirim yapılır.



Mevduat Hesapları Nasıl Açılır ve Kapanır?



Hem vadeli hem de vadesiz mevduat hesaplarını açmak son derece kolaydır. 18 yaşından büyük olan herkes bankaların talep ettikleri belgeleri beyan ettikten sonra hesaplarını açtırabilirler. Bankaların genellikle talep ettiği belgeler ise nüfus cüzdanı, telefon ve adres bilgileri olmaktadır. Ayrıca mevduat hesabı sözleşmelerinin imzalanması da gerekmektedir. Mevduat hesaplarının kapanması için talimatın verilmesi ve hesaplarda bulunan bütün yatırımların çekilmesi gerekmektedir.