MicroStrategy, Bitcoin yatırımlarını artırıyor

Bitcoin yatırımları ile ön plana çıkan MicroStrategy, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirim ile 9-29 Aralık tarihleri arasında 1914 Bitcoin alımı daha yaptığını duyurdu.

MicroStrategy, 1914 Bitcoin için toplam 94,2 milyon dolar harcadı.

Yapılan son alımlar ile birlikte şirketin elindeki Bitcoin miktarı 124 bin 391'e ulaştı. MicroStrategy, bu Bitcoin yatırımları için 3,75 milyar dolar harcadı. Bitcoin başına maliyet 30 bin 159 dolar olarak hesaplandı.