Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaMilyarder yatırımcı Dalio'dan Bitcoin açıklaması
HaberlerUzmanpara Haberleri Milyarder yatırımcı Dalio'dan Bitcoin açıklaması

Milyarder yatırımcı Dalio'dan Bitcoin açıklaması

Milyarder yatırımcı Ray Dalio, Bitcoin’in genel kullanımda başarılı olması halinde regülatör kuruluşların kripto parada kontrolü ele geçireceklerini iddia etti.

16.09.2021 - 09:59 |
Milyarder yatırımcı Dalio'dan Bitcoin açıklaması

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater Associates’in kurucusu olan Dalio, "Benim görüşüme göre eğer Bitcoin gerçekten başarılı olursa regülatör kuruluşlar onu öldürürler. Böyle düşünüyorum çünkü ellerinde Bitcoin öldürmenin araçları var" ifadelerini kullandı.

Milyarder yatırımcı Bitcoin'i halen nakite iyi bir alternatif olarak değerlendirdiğinin de altını çizerken elinde tuttuğu kripto para miktarının elindeki altın miktarına oranla düşük olduğunu vurguladı.

TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü

TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü

Son dakika - Kenan Sipahi, Casademont Zaragoza'da

Son dakika - Kenan Sipahi, Casademont Zaragoza'da

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü

TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü

26 yıl sonra Rusya'yı ziyaret etti, yurt dışı çıkış yasağı geldi! Çocuklar Türkiye'de kaldı

26 yıl sonra Rusya'yı ziyaret etti, yurt dışı çıkış yasağı geldi! Çocuklar Türkiye'de kaldı

Çin devreye girdi, İngiltere çıldırdı! 'Milyar dolarlık' kadın sporcu Raducanu dünyayı sallıyor

Çin devreye girdi, İngiltere çıldırdı! 'Milyar dolarlık' kadın sporcu Raducanu dünyayı sallıyor

ABD Dışişleri: Türkiye ve Katar, Kabil'den normal uçuşların da başlaması için çalışıyor

ABD Dışişleri: Türkiye ve Katar, Kabil'den normal uçuşların da başlaması için çalışıyor

Çelik sektörü ihracatçıları ödüllendirildi

Çelik sektörü ihracatçıları ödüllendirildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü

TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü

Sıradaki Haber
Yıllık izin ile ilgili flaş açıklama!

Yıllık izin ile ilgili flaş açıklama!

Sıradaki Haber
Dört yolcunun üç gün sürecek uzay yolculuğu başladı

Dört yolcunun üç gün sürecek uzay yolculuğu başladı

Sıradaki Haber
26 yıl sonra Rusya'yı ziyaret etti, yurt dışı çıkış yasağı geldi! Çocuklar Türkiye'de kaldı

26 yıl sonra Rusya'yı ziyaret etti, yurt dışı çıkış yasağı geldi! Çocuklar Türkiye'de kaldı

Sıradaki Haber