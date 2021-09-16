Milyarder yatırımcı Dalio'dan Bitcoin açıklaması

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater Associates’in kurucusu olan Dalio, "Benim görüşüme göre eğer Bitcoin gerçekten başarılı olursa regülatör kuruluşlar onu öldürürler. Böyle düşünüyorum çünkü ellerinde Bitcoin öldürmenin araçları var" ifadelerini kullandı.

Milyarder yatırımcı Bitcoin'i halen nakite iyi bir alternatif olarak değerlendirdiğinin de altını çizerken elinde tuttuğu kripto para miktarının elindeki altın miktarına oranla düşük olduğunu vurguladı.