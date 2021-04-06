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Milyarderler salgÄ±na raÄŸmen servetini artÄ±rdÄ±

Amerikan iÅŸ dÃ¼nyasÄ± dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi'nde bu yÄ±l rekor sayÄ±da isim yer alÄ±rken, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na raÄŸmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlÄ±k artÄ±ÅŸla 13,1 trilyon dolara ulaÅŸtÄ±.Â

06.04.2021 - 18:05 | | AA
Milyarderler salgÄ±na raÄŸmen servetini artÄ±rdÄ±

Forbes'un bu yÄ±l 35'inci kez yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Milyarderler Listesi'ne gÃ¶re, salgÄ±n sÃ¼recinde milyarderlerin sayÄ±sÄ± 660 kiÅŸi artarak 2 bin 755'e yÃ¼kseldi. Kovid-19 salgÄ±nÄ±na raÄŸmen milyarder sayÄ±sÄ± rekor seviyeye ulaÅŸÄ±rken, Milyarderler Listesi'ne bu yÄ±l 493 yeni isim girdi.

DÃ¼nyanÄ±n en zenginlerinin toplam serveti ise bu yÄ±l 5 trilyon dolarlÄ±k artÄ±ÅŸla 13,1 trilyon dolara ulaÅŸtÄ±.

Listenin zirvesindeki isim deÄŸiÅŸmedi

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 177 milyar dolarlÄ±k servetiyle 4'Ã¼ncÃ¼ kez dÃ¼nyanÄ±n en zengin insanÄ± oldu. Bezos'un serveti Amazon hisselerinin artmasÄ±nÄ±n sonucu geÃ§en yÄ±la kÄ±yasla 64 milyar dolar arttÄ±.

GeÃ§en yÄ±l listede 31'inci sÄ±rada yer alan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ise 151 milyar dolarlÄ±k servetiyle listede 2'nci sÄ±raya yÃ¼kseldi. Musk, Tesla hisselerindeki yÃ¼zde 705'lik yÃ¼kseliÅŸle son bir yÄ±lda servetini 126,4 milyar dolar artÄ±rdÄ±.

Milyarderler listesinin 3'Ã¼ncÃ¼ sÄ±rasÄ±nda ise 150 milyar dolarlÄ±k servetiyle Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markalarÄ±n sahibi FransÄ±z iÅŸ insanÄ± Bernard Arnault yer aldÄ±.

Bu yÄ±l dÃ¼nyanÄ±n en zengin kadÄ±nÄ± ise 73,6 milyar dolarlÄ±k servetiyle kozmetik devi Lâ€™OrÃ©al'Ä±n varisi FransÄ±z Francoise Bettencourt Meyers oldu.

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