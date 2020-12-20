Mining (Madencilik) Nedir? Bitcoin Crypto Mining Neden Yapılır?

Kripto para madenciliği; en genel tanımı ile özel donanım ve yazılımlara sahip olan cihazların, karışık problemleri çözüp kripto para transfer işlemlerini onaylaması ve bunun neticesinde yeni üretilen kripto parayla ödüllendirilmesi olarak tanımlanabilir. Teorik olarak, bir internete ve bilgisayara sahip olan herkes mining yapabilir.



Mining (Madencilik) Nedir?



Kipto para madenciliği; oldukça özel donanım ve yazılımlara sahip olan cihazların, karışık problemleri çözüp, kripto para transferi işlemlerini onaylayarak bunun neticesinde yeni üretilmiş kripto parayla ödüllendirilmesidir. Teorik olarak internete ve bilgisayara sahip olan her birey, madencilik yapabilir.



Cüzdanların arasında yapılan transferler, pek çok blok zincirinde onaylanmadan bir işlem havuzuna aktarılmaktadır. Daha sonra bu işlemler bir araya getirilip blok oluşturulur. Bu bloklar, ağa bağlı olan cihazlar açısından doğrulanarak onaylandıktan hemen sonra blok zincirine yazılmaktadır. Kripto para madencileri; transfer işlemlerini doğrulayarak onayla ve blok zincirinin kopyasını saklar.



Bitcoin Crypto Mining Neden Yapılır?



Bitcoin madenciliği, Bitcoin sektörü içerisinde yapılan finansal işlemlerin onaylanması, transfer sağlamak ve yeni Bitcoinlerin üretilmesi adınadır. Blockhain ile ve merkezi olmayan sistemle çalışan Bitcoin mining en hızlı blok üretip ve işlemleri onaylayan kişilere ödül verir.



Kriptopara Madenciliği Ne Kadar Kazandırır?



Tercih edilecek madencilik çeşidine, kripto para fiyatlarına ve birimine bağlı olmakla beraber kripto para madenciliğinden kar sağlamak zaman alır. Bir donanım satın alarak maliyetini denkleştirmesi ya da bulut madenciliği adına ödenen ücretlerin karşılığının alınması adına beklemek önemlidir. İşlemci gücü çoğaldıkça gelir elde etme olasılığı artsa da, elektrik tüketimi artmakta olup daha fazla cihazı birlikte çalıştırmak ve bu cihazların soğutulması güç hale gelmektedir. Cihazların sayısı çoğaldıkça cihazların işletilmesi, bakımlarını yapmak ve kontrol etmek adına harcanan vakitte artmaktadır.



Kripto para madenciliğinden kazanç sağlayabilmek adına cihazları soğutacak alana ve barındıracak alana, yeterli altyapı ve donanıma, cihazların işletilmesi için teknik bilgiye sahip olmak oldukça önemlidir. İş Kanıtı madenciliği yaparken, zorluk derecesi arttıkça gelirin düşeceği unutulmamalıdır. İş kanıtı madenciliği için gelirin korunması adına sürekli şekilde donanım yatırımının yapılması, performansları azalan cihazları yenilenmesi gerekmektedir.