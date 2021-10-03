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Mitsubishi Electric Başkanı istifa etti

Mitsubishi Electric Başkanı Sakuyama Masaki, tren ekipmanları denetlemelerinde "hileli işlemlerin" ortaya çıkması sonucu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

03.10.2021 - 10:03 | | AA
Mitsubishi Electric Başkanı istifa etti

Sakuyama, düzenlediği basın toplantısında, "Şirketimizin yüz yüze geldiği en büyük sorun yönetim ve fabrikalarda çalışanlar arasındaki irtibat kopuklukları." dedi.

Mitsubishi Electric şirketinin "köklü değişikliklere" ihtiyacı olduğunu belirten Sakuyama, "Gözden kaçırılmalardan kendimi sorumlu hissettim." diye konuştu.

Sakuyama, hem şirket görevinden hem de ülkenin en büyük iş lobisi Japonya İş Federasyonu (Keidanren) Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

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