Mkk Nedir, Görevleri Nelerdir? Mkk Ne İşe Yarar?

MKK'nın saklama hizmetleri arasında Borsa İstanbul Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası yer almaktadır. Kurum ek olarak Borsa İstanbul Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası ve Kitle Planlaması Platformlarında da aktif olarak hizmet veriyor. Kitle Fonlaması Sistemi ile birlikte yeterli fonu toplamayı başarmış birçok projenin kaydı oluşturulmaktadır.

MKK Nedir?

MKK, başta hazine bonosu olmak üzere birçok alım satım işleminin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan bir kuruluştur. Birçok tüzel kişi tarafından kurulan MKK'ya giriş yapılarak bankalardaki yatırım bilgileri öğrenilebilir. Hem tüzel hem de gerçek kişilere hizmet veren kurumda dolaşımda olan tüm hisse senetleri de kayıt altına alınmaktadır.

Merkezi Kayıt Kuruluşuna üyeleri arasında merkezi takas kuruluşları, ihracatçı ve yatırımcı kuruluşlar yer alıyor.

MKK Görevleri Nelerdir?

1- Sermaye piyasasında bulunan tüm araçları elektronik ortama aktarmak.

2- Hak sahiplerini ve üyeleri yatırım bilgilerini kayıt altında tutmak

3- Borsada yapılan işlemlerin tamamını netleştirmek.

4- Hak sahiplerinin bilgilerini korumak. Mevcut bilgileri başka bir kişi ya da kurum ile paylaşmamak.

5- Yatırımcı Koruma Fonuna ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak ve idari işlemleri gerçekleştirmek.

6- Tasfiye edilmesine karar vermiş kurumların tasfiyesini mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek.

MKK Ne İşe Yarar?

İhracat ve merkezi takas kuruluş firmaları dışında yatırım firmaları da Merkezi Kayıt Kuruluşuna üye olabilir. Şirketlerin MKK'ya üye olabilmesi hem teknik hem de güvenlik alanında belli başlı şartları yerine getirmesi gerekir. Bünyesinde yeterli sayıda personel çalıştıran ve sorumluluk sigortası olan her şirket üyelik için başvuru yapabilir. Başvurusu reddedilen firmalar, gerekli kriterleri yerine getirdikten sonra tekrar başvuruda bulunabilir.

Merkezi Kayıt Kuruluşunda bir genel kurul ve bir yönetim kurulu bulunmaktadır. Yönetim kurulu minimum 7, maksimum 11 kişiden oluşur.