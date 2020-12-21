Monopol Nedir? Monopol Piyasa Ne Anlama Gelir?

Monopol kelimesi Fransızcadaki Monopole den gelmektedir. Türkçe karşılığı tekel olan kelime Fransızcadan dilimize yerleşmiş kelimelerdendir.



Monopol Nedir?



Monopol tekel demektir. Tek başına rakipsiz anlamındadır. Ekonomide kullanılan monopol piyasa da bu anlamından dolayı gelmektedir.



Monopol Piyasa Ne anlama Gelir?



Ekonomide piyasa dört dala ayrılmaktadır. Monopol piyasa ya da bilinen diğer adıyla tekel piyasa da bu kollardan biridir. Monopol piyasa, rakipsiz tek bir firmanın o piyasaya hakim olması anlamında kullanılmaktadır. Ürüne ait tüm sektör tek bir firmadan oluşmaktadır.



Monopol firmanın üretimindeki malların başka bir firma tarafından üretilememesi demektir. Oluşacak mal eksikliğinde dahi başka firmalardan tarafından boşluğun oluşmasında doldurulamamasıdır. Rekabet ortamı olmadığından fiyatlar da monopol firma tarafından belirlenir. Genellikle monopol piyasa, monopolist rekabet ile karıştırılmaktadır. İkisi birbirinden tamamen farklı konulardır.



Monopol Piyasada Fiyat Farklılığı



Tek bir üreticinin olduğu monopol piyasa da üretici firma fiyatları belirlemektedir. Bazı durumlarda firma ürününü farklı fiyatlardan satarak kar marjını yükseltmek istemektedir. Fiyatı farklılaştırarak tüketici rantından bir miktar daha gelir elde edebilmektedir. Çünkü monopol firma aynı maliyete sahip ürünlerini dilediği fiyatlarla satabilmek imkanına sahiptir.



Çift Yanlı Monopol Piyasa



Monopol piyasanın farklı bir yönüdür. Burada hem alıcı hem de satıcı tekel firmadır. Üretici firmada olduğu gibi alıcı firma da tektir. Bu piyasaya çift yanlı monopol piyasa denilmektedir.



Monopol Piyasanın Taşıdığı Özellikler



Monopol piyasa da rekabet yoktur. Satıcı tek bir firmadır. Monopol firmanın ürettiği ürünün herhangi bir alternatifi bulunmaz. Ürünün piyasasına başka bir firmanın giriş yapması zor ya da imkansızdır. Monopol firmanın ürününün reklamını yapmaz.