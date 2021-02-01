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01.02.2021 - 06:51 | | Foreks

Moody's, Almanya'nın notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Almanya'nın kredi notunu teyit etti.

Moody's, Almanya'nın notunu teyit etti
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Moody's'den yapılan açıklamaya göre, ülkenin kredi notu 'Aaa' olarak teyit edildi. Moody's, Almanya'nın etkili maliye politikaları ve COVİD-19 şokunun etkisini sınırlamak için büyük mali tamponları uygulama konusunda çok büyük yeteneği olduğuna işaret etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, Almanya'nın artan kamu borcunun, olağanüstü borç ödenebilirliği ile dengelendiğini belirtti.

Moody's, Almanya'nın 2019 yılındaki büyüme seviyesini 2022'ye kadar yakalayacağını tahmin etti. Moody's, 2020 yılındaki yüzde 5 daralmanın ardından bu yıl yüzde 3 oranında toparlanacağını düşünüyor.

Kredi notunun görünümü 'Durağan' olarak devam edecek.

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