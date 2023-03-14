Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaMoody's, Signature Bank'ın notunu indirdi
HaberlerUzmanpara Haberleri Moody's, Signature Bank'ın notunu indirdi

Moody's, Signature Bank'ın notunu indirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Signature Bank'ın notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi, 6 bankanın notlarını izlemeye aldı.

14.03.2023 - 10:02 |
Moody's, Signature Bank'ın notunu indirdi

Moody's, FDIC'nin kontrolüne geçen New York merkezli Signature Bank'ın kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi. Moody's ayrıca 6 ABD bankasının notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı.  

Signature Bank'ın kredi notunu "C"ye çeken Moody's, First Republic Bank, Zions Bancorporation, Western Alliance Bancorp, Comerica Inc, UMB Financial Corp ve Intrust Financial Corporation'ın notlarını da izlemeye aldığını belirtti.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Depremde yakınlarından 26 kişiyi kaybetti! Kelimeler boğazına düğümlendi: O cümle çok korkunçtu

Depremde yakınlarından 26 kişiyi kaybetti! Kelimeler boğazına düğümlendi: O cümle çok korkunçtu

Meksika Devlet Başkanı Obrador: Meksika, ABD'den daha güvenli

Meksika Devlet Başkanı Obrador: Meksika, ABD'den daha güvenli