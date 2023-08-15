Türk bankalarının görünümünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ile ilgili bugün bir adım daha attı.

Kuruluş, Türk bankalarının kredi görünümünü negatiften durağana çevirdi.

Moody’s geçen haftaki raporunda “Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir” mesajını vermişti.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizindeki açıklamalarına ilişkin şu paylaşımı yapmıştı:

Moody's'in, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğuna ilişkin analizine dikkati çeken Şimşek, "Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz."