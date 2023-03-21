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Moody's, UBS'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, UBS'nin kredi notunu teyit etti, görünümü negatife indirdi.

21.03.2023 - 09:30 |
Moody's, UBS'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Credit Suisse Group'u devralma karar sonrası UBS Group AG'nin kıdemli teminatsız borç kredi notunu A3, uzun vadeli mevduat notunu Aa2, uzun vadeli kıdemli teminatsız borç notunu Aa3 olarak teyit etti. 

Ancak Moody's, UBS'nin uzun vadeli mevduat ve kıdemli teminatsız notlarının görünümlerini "durağan"dan "negatif"e indirdi. 

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