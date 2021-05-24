Moody's'ten gelişen piyasalar değerlendirmesi

Moody's'ten yapılan açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilen 107 gelişen ülkenin yüzde 73'ünün "yatırım yapılabilir" not seviyesinin altında kaldığı, yüzde 31,8'inin ise kredi notu görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilen gelişmiş ekonomiler içerisinde halihazırda negatif görünüme sahip ya da negatif izleme altında olan ülke bulunmadığı belirtilen açıklamada, "B" notu ile değerlendirilen bir ekonominin gelişen ekonomiler içerisinde yüzde 37 ile en yüksek paya sahip olduğu, 68 ülkenin "durağan", 34 ülkenin "negatif", 4 ülkenin ise "pozitif" kredi görünümü ile değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, gelişen piyasalarda toparlanma işaretlerinin olmasına karşın ülkelerin ve finansal olmayan şirketlerin kredilerinde stres göstergelerinin yüksek seyretmeye devam ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's Direktörü Atsi Sheth, "2020'de Çin ve Türkiye hariç tutulduğunda G20 ülkelerinin reel GSYH'si yaklaşık olarak ortalama yüzde 6 daraldı. Gelişen piyasalarda bu yıl üretim çıktısı toparlanıyor. Fakat birçok gelişen piyasanın salgın öncesindeki seviyesine dönmesi 2022'yi bulacak." ifadelerini kullandı.