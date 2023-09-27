Moody's'ten İtalya'ya kredi notu uyarısı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın sorunlu krediler için yeni planının kredi notu için negatif olacağı uyarısında bulundu.
27.09.2023 - 15:24 |
Moody's, İtalyan hükümetinin banka borçlarını geri ödemekte zorlanan borçlulara yardım etmeyi amaçlayan önerisinin, bu sorunlu varlıkların yatırımcılar arasında belirsizlik yarattığını ve yasalaşması halinde piyasayı zayıflatabileceğini söyledi.
Haberin Devamı
Raporda borçlulara borçlarını önceden belirlenmiş bir fiyattan geri satın alma imkanı verilmesinin sorunlu kredi menkul kıymetleştirme işlemlerinde borçlulardan geri alınan para miktarını azaltacağı savunuldu.