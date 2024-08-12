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Moody's'ten Japonya için büyüme tahmini

Moody's Analytics, Japonya'nın GSYH'sının Haziran çeyreğinde Mart çeyreğine kıyasla %0,5 artarak yıllık bazda %2,2'lik bir büyüme oranına ulaşmasının beklendiğini belirtti.

12.08.2024 - 09:20 | | Foreks Haber
Moody's'ten Japonya için büyüme tahmini

Haziran çeyreğindeki büyüme güçlü bir artış gibi görünse de bir yılın büyük bir bölümünde düşen üretimi yakalayan bir dizi cansız GSYH baskısını takip ediyor.

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Moody's Analytics, Haziran çeyreğindeki durgun sanayi üretiminin GSYH büyümesi üzerinde bir engel olacağını da vurguladı.

GSYH verileri perşembe günü açıklanacak.

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