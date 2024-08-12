Moody's'ten Japonya için büyüme tahmini

Haziran çeyreğindeki büyüme güçlü bir artış gibi görünse de bir yılın büyük bir bölümünde düşen üretimi yakalayan bir dizi cansız GSYH baskısını takip ediyor.

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Moody's Analytics, Haziran çeyreğindeki durgun sanayi üretiminin GSYH büyümesi üzerinde bir engel olacağını da vurguladı.

GSYH verileri perşembe günü açıklanacak.