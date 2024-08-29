Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaMoody's'ten Japonya için büyüme tahmini
HaberlerUzmanparaMoody's'ten Japonya için büyüme tahmini

Moody's'ten Japonya için büyüme tahmini

Moody's Ratings zayıf ilk çeyrek verilerini dikkate alarak Japonya için 2024 büyüme tahminini %1,0'den %0,2'ye indirdi.

29.08.2024 - 09:14 | | Foreks Haber
Moody's'ten Japonya için büyüme tahmini

Moody's, Japon ekonomisi için 2025 büyüme tahminini ise %0,8'de tuttu.

Haberin Devamı

Kredi derecelendirme kuruluşu yayınladığı raporda, Japonya'nın reel GSYH'sinin 2. çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış bazda güçlü çeyrek içi genişlemeye rağmen 2024'ün ilk yarısında bir önceki yıla göre %0,9 daraldığına işaret etti.

Moody's'in tahminleri ikinci çeyrekte gözlenen iç talep toparlanmasının 2024'ün ikinci yarısında pekişeceğini, konsolide olacağını varsayıyor.

Hedefin üzerinde seyreden manşet enflasyona atıfta bulunarak BoJ'un para politikasındaki normalleşmenin devam etmesini bekleyen Moody's “Bununla birlikte, uzun vadeli faiz oranları kontrol altında tutulabilir ve politika faizi de dahil olmak üzere getiri eğrisinin kısa ucuna sınırlar getirebilir” dedi.

İş dünyası "enflasyon muhasebesinde kolaylık" kararını değerlendirdi

İş dünyası "enflasyon muhasebesinde kolaylık" kararını değerlendirdi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, üst düzey Çinli general ile görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, üst düzey Çinli general ile görüştü