Moody's'ten Japonya için büyüme tahmini

Moody's, Japon ekonomisi için 2025 büyüme tahminini ise %0,8'de tuttu.

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Kredi derecelendirme kuruluşu yayınladığı raporda, Japonya'nın reel GSYH'sinin 2. çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış bazda güçlü çeyrek içi genişlemeye rağmen 2024'ün ilk yarısında bir önceki yıla göre %0,9 daraldığına işaret etti.

Moody's'in tahminleri ikinci çeyrekte gözlenen iç talep toparlanmasının 2024'ün ikinci yarısında pekişeceğini, konsolide olacağını varsayıyor.

Hedefin üzerinde seyreden manşet enflasyona atıfta bulunarak BoJ'un para politikasındaki normalleşmenin devam etmesini bekleyen Moody's “Bununla birlikte, uzun vadeli faiz oranları kontrol altında tutulabilir ve politika faizi de dahil olmak üzere getiri eğrisinin kısa ucuna sınırlar getirebilir” dedi.