Moskova Borsası yeniden işleme açıldı

Moskova Borsası'nda işlemler 33 hisse ile tekrar başladı. Ukrayna işgali sonrası ülke borsasında işlemler 28 Şubat'ta askıya alınmıştı. Böylelikle Moskova Borsası rekor uzunlukta kapalı kalmıştı.

Gazprom ve Sberbank’ın da aralarında olduğu 33 Rus hissesi 9:50-14:00 saatleri arasında işlem görecek. Açığa satış işlemlerine ise izin verilmeyecek.

Moskova Borsası 28 Şubat tarihinden beri işlemlere kapalı durumda ve bu süre ülkenin modern tarihinde borsanın kapalı kaldığı en uzun süre olma özelliğini taşıyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre alınan açığa satış yasağı kararına rağmen yerel yatırımcı ve stratejistlerin Rusya’nın döviz cinsinden varlıklarına ve SWIFT sistemine erişim durumunu değerlendirerek ciddi bir satış dalgasına hazırlandıkları belirtiliyordu.

İşgalin başladığı gün borsa rekor bir düşüş yaşayarak yüzde 45 değer kaybetmişti. Ruble bu sene dünyanın en kötü performans gösteren para birimi olsa da geçtiğimiz haftalarda barış görüşmeleriyle birlikte yükseliş sergilemişti.

Rus şirketlerinin ülke dışında işlem görmeleri için çıkarılan küresel tevdi makbuzları ise işlemlere kapatılıp küresel endekslerden çıkarılmadan önce yüzde 95 değer kaybetmişti.