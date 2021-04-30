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Moskova Borsası'nın saati değişiyor

Rusya'nın en büyük borsası olan Moskova Borsası (MOEX) hisse senedi piyasasında seansın daha erken başlamasını kararlaştırdı.

30.04.2021 - 10:20 | | Foreks
Moskova Borsası'nın saati değişiyor

Yapılan açıklamaya göre Moskova Borsası'nın hisse senedi piyasasında işlemler Türkiye saati ile 07.00'de başlayacak. Yeni seans saatleri yıl içinde uygulamaya alınacak.

Moskova Borsası'nın döviz, altın ve türev pazarlarında işlemler 1 Mart'tan bu yana sabah saat 07.00'de başlıyor ve piyasa 17 saat açık kalıyor.

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