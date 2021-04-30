Moskova Borsası'nın saati değişiyor
Rusya'nın en büyük borsası olan Moskova Borsası (MOEX) hisse senedi piyasasında seansın daha erken başlamasını kararlaştırdı.
30.04.2021 - 10:20 | | Foreks
Yapılan açıklamaya göre Moskova Borsası'nın hisse senedi piyasasında işlemler Türkiye saati ile 07.00'de başlayacak. Yeni seans saatleri yıl içinde uygulamaya alınacak.
Moskova Borsası'nın döviz, altın ve türev pazarlarında işlemler 1 Mart'tan bu yana sabah saat 07.00'de başlıyor ve piyasa 17 saat açık kalıyor.