Mtv Nedir? Mtv Vergisi Borcu Ne Zaman Ödenir?

Bir araç satın alındığı zaman, araca ödenen bedelin yanı sıra her sene değişik masrafları da karşılaşmak gerekmektedir. Araç bakımı masrafları, benzin giderleri, senelik trafik sigortası ve kasko ödemeleri gibi masrafların yanı sıra Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri de zorunlu bir ödemedir. Araç sahibinin senede iki defa ödeme yükümlülüğündeki bir vergi çeşidi olan MTV, her sene Ocak ve Temmuz aylarında yer alınan şehrin vergi dairesi ya da anlaşmalı bankalar açısından tahsil edilmektedir.



MTV Nedir?



Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV; Karayolları Trafik Kanunu açısından belirlenen koşullar ile trafik şubelerine kayıtlı bulunan motorlu taşıtlardan alınmış olan, senede iki kez ödenmesi zorunlu olan bir vergi çeşididir. Satın alınmış bir araç adına başta bakım ödemeleri olmak üzere, yakıt ödemesi, senelik kasko ve sigorta ödemeleri, kaza ve arıza masrafları gibi masraflara ek şekilde Motorlu Taşıtlar Vergisi de senede iki defa olmak üzere ödenmesi zorunlu olan bir vergidir.



Motorlu Taşıtlar Vergisi, sadece motosiklet ve otomobil adına ödenmesi zorunlu olan bir vergi çeşidi şeklinde algılanmamalıdır. Bu vergi; tekne, helikopter, uçak, deniz ve hava taşıtları adına da MTV ödeme zorunluluğu bulunmaktadır.



MTV Vergisi Borcu Ne Zaman Ödenir?



Aracın sahibi, trafik sicil kaydını başlattığı andan itibaren vergi yükümlülüğü başlamış olur. Araç üstünden sicil kaydı silinene dek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi zorunludur. Aracın sahibi, vergi sorumluluğunu aldığı andan itibaren zorunlu şekilde vergi ödemekle yükümlüdür. Bütün araç sahiplerinin ödemekte zorunlu olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi her sene Ocak ve Temmuz aylarında iki eş taksit ile ödenmektedir.



Alınmış aracın üretim senesi ve silindir hacmine göre ödenecek olan vergi tutarları değişiklik gösterdiğinden önceki zamanlarda yapılacak hesaplama faydalı olabilir. Belirlenen vergi miktarı iki eş taksit olarak ödenebilir. İkinci taksitin ödenmesi her zaman olduğu gibi aynı senenin Temmuz ayında yapılmaktadır. Aracın el değiştirmesiyle aynı tarihler geçerli olacaktır.



Motorlu Taşıtlar Vergisi Nereye Ödenmektedir?



Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi, Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet adresi aracılığıyla yapılacağı gibi anlaşmalı olan bankaların İnternet sitesinden ya da şubelerinden ödeme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Vergi ödemeleri kredi kartıyla yapıldığı zaman bankaların yaptıkları taksit alternatiflerinden de yararlanılabilir. Motorlu Taşıtlar Vergisinde mükellef kaydının yer aldığı ya da tahsile etkili başka Vergi Dairesi şubelerine başvuru yapılarak ödeme yapılabilir. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde her vergi türünde olduğu üzere gecikme zammı ile karşı karşıya kalmamak adına verginin vaktinde ödenmesinde yarar vardır.