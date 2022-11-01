Mücevher amaçlı altın talebi 5 yılın zirvesinde

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) çeyrek dönem raporuna göre Türkiye'de mücevher amaçlı altın talebi üçüncü çeyrekte 2017 yılı dördüncü çeyrekten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Üçüncü çeyrekte mücevher amaçlı altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 11 ton oldu.

Türkiye'de yatırım amaçlı olarak perakende altın talebi de üçüncü çeyrekte 5 kattan fazla artarak 47 ton oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) bu yıl en çok altın alan merkez bankalarından biri oldu. Üçüncü çeyrekte TCMB, 31 ton altın aldı ve rezervleri 489 tona çıkardı. Yılın ilk 9 ayında 95 ton altın alımı yaptı.