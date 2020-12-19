Muhtasar Beyanname Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Muhtasar beyannamede çalışan maaş ödemelerinde bordro tazmin edilirken kişiye maaş ödemesi yapılmadan önce brüt tutar üzerinden damga vergisi ve gelir vergisi kesintileri yapılır. Bu yapılan kesintiler ise, Muhtasar Beyannamede beyan edilerek devlete ödenir.



Muhtasar Beyanname Nedir?



Muhtasar Beyanname, gelir vergisine ilişkin beyan türlerinden bir tanesidir. Gelir vergisinin 84. maddesine göre, işverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer kişiler tarafından kesilen vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairesine bildirme işlemine denir. Muhtasar beyannamede verginin aslı, vergi borçlusundan değil de vergi sorumlusundan talep edilir. Vergi sorumlusu, başkasına ait olan vergi borcunun ödenmesinden kanuni olarak sorumlu tutulan kişidir. Diğer bir değişle de vergi sorumlusu, verginin ödenmesine karşı vergi dairesine ile muhatap olan kişi demektir.



Muhtasar Beyanname Nasıl Hesaplanır?



Muhtasar beyannamede vergi tutarı, vergi sorumlusu tarafından stopaj yöntemi ile hesaplanır ve vergi mükellefinin bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilir ve ödenir. Muhtasar beyannamede stopaj usulü vergilendirme yani kaynakta kesinti söz konusudur. Bu sayede gelir daha kişinin eline geçmeden önce vergi kesintisi yapılarak devlete ödenir.



Muhtasar Beyanname Veren Kişiler Kimlerdir?

Kazanç bakımından zirai ve bilançoya tabi çiftçiler

Yatırım fonu yönetenler

Serbest meslek erbapları

Dernek ve vakıflar

Kamu idare ve kuruluşları

İş ortaklıkları

İktisadi kamu kuruluşları

Ticaret şirketleri

Muhtasar Beyanname Ne Zaman Verilir?



Muhtasar beyanname, aylık ya da üç aylık periyotlar şeklinde yapılır. Üç aylık beyan kapsamına girebilmek için vergi dairesi, bu konu ile alakalı olarak bilgilendirmeli ve iş yerinde çalışan sayısı 10 kişi ya da daha az olmalıdır. Fakat beyan edilecek kalemler arasında zirai ürün bedelleri üzerinden yapılmış tevkifatı varsa aylık beyan verilmesi gerekir.

Üç aylık yapılacak beyanlar için beyan süresi ilgili dönemin son ayını takip eden ayın 26.'nın akşamına kadar verilir.

Aylık beyan için de ilgili ayı takip eden ayın 26. günü akşamına kadar beyan edilerek ödenmelidir.

Örnek verecek olursak, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönem için muhtasar beyanname 26 Nisan akşamına kadar beyan edilip ödenmesi gerekir. Muhtasar beyanname verilecek ay ödeme yapılacak olan ayın 26.'sı günü, tatil gününe geliyorsa bu günü takip eden ilk iş gününe kadar beyanname verilerek, ödeme yapılır. Bu yöntem ile kişinin eline para geçmeden önce vergi kesintisi uygulanır. Ücretler çalışana ödenmeden önce bordro hesaplamasında brüt tutar üzerinden damga vergisi ve gelir vergisi kesintileri yapılır. Yapılan tüm kesintiler, muhtasar beyanname ile devlete beyan edilir.