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Musk kripto para piyasasını karıştırdı

Kripto paralara ilişkin attığı tweetlerle piyasada volatiliteye neden olan Tesla CEO'su Elon Musk, dün attığı tweetle piyasayı yine karıştırdı.

07.06.2021 - 07:46 |
Musk kripto para piyasasını karıştırdı

Yetişkin eğlencelerine yönelik NFT piyasasının kripto parası olan Cumrocket coin için görsellerle "aya çıkacak" imasında bulunan Musk, coin fiyatını 0.06 dolardan 0.28 dolara çıkardı. Coinin fiyatı halihazırda 0.1152 dolar düzeyinde bulunuyor. Coinin piyasa değeri ise 30 milyon dolar civarında.

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Tweet sonrasında Bitcoin bir ara 35.407 dolara kadar gerilerken halihazırda 36.321 dolardan işlem görüyor. Aynı şekilde Ethereum da dün 2586 dolara inmesinin ardından halihazırda 2774 dolar seviyelerinde alıcı buluyor.

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