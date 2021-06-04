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Musk paylaştı, Bitcoin düştü!

Milyarder iş adamı Elon Musk, kripto para piyasalarını speküle etmeye devam ediyor. Bu sefer hedefine Bitcoin'i koyan Musk, Twitter üzerinden kırık kalp emojisi paylaştı. 39 bin dolara kadar yükselen Bitcoin tek bir tweet ile 36 bin dolara kadar geriledi.

04.06.2021 - 08:24 |
Musk paylaştı, Bitcoin düştü!

Kripto para piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden olan tweetleriyle bilinen milyarder iş adamı Elon Musk, şimdi de Bitcoin yatırımcılarını üzdü. Bitcoin'e karşı tavır alan ve her fırsatta Dogecoin'i parlatmaya çalışan Musk, Twitter'dan attığı kırık kalp emojili tweet nedeniyle milyarlarca dolarlık satışa sebep oldu.

Geçtiğimiz gün toparlanma sergilemeye çalışan Bitcoin yüzde 3 civarında primle 39 bin dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Elon Musk'ın tweeti sonrasında ise 36 bin dolar seviyesine geriledi.

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BITCOIN'E KARŞI TAVIRLI

Musk, Bitcoin'e karşı olumsuz tavrını sürdürüyor. Sınırsız sayıda olan Dogecoin'e tutumu ise sürekli destekleyici nitelikte. Bitcoin ile Tesla otomobil satışını durduran Musk, Bitcoin'i çevreci olmayan yöntemlerle madenciliğe neden olmasından dolayı eleştirmişti. Sonrasında ise kripto para madencileriyle buluşup konsey kurulmasını kararlaştırmıştı.

Kripto para borsası Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao ile arkadaş olan Elon Musk'ın arasını Bitcoin açtı. Zhao, hedefine milyarder iş adamı Elon Musk'ı koyarken Tesla otomobillerini de örnek gösterdi.

Zhao "Araba çalıştırmak için kullanılan elektrik çevre dostudur. Dünyanın en verimli finansal ağlarını çalıştırmak için kullanılan elektrik çevresel bir sorundur" tweetini attı.

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