Musk, SEC'ten Twitter'ın incelenmesini istedi

Daha önce de Twitter'ın kendisine spam ve sahte hesap sayısını toplam kullanıcıların yüzde 5'inden az olduğuna dair kanıt sunması gerektiğini belirten Elon Musk, SEC'in kullanıcı rakamlarını incelemesini istedi.

Bu arada SEC'in paylaştığı bir bildirim Elon Musk'ın Twitter'a yatırım yapmasından şirketin tamamı için satın alma teklifi verdiği 14 Nisan'a kadar geçen sürede Twitter'ın yöneticileri ile 3 toplantı yaptığını gösterdi.

Musk bu toplantılarda Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in yanı sıra halihazırdaki CEO'su Parag Agrawal, Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor ve Yönetim Kurulu Üyesi Egon Durban ile de görüştü.