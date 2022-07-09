SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, 25 Nisan itibarıyla Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmıştı. Çok konuşulan satın alma sonrası Elon Musk'tan kritik bir karar geldi. Elon Musk, Twitter anlaşmasını feshetti.

MUSK'A DAVA AÇILIYOR

Elon Musk'ın Twitter'ı almaktan vazgeçmesinin ardından Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Musk'ın satın alma anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle dava edeceklerini açıklarken, "kazanacağımızdan eminiz" açıklaması yaptı. Satın alma işleminin iptalinden sonra Twitter hisselerinde düşüş gerçekleşti.

TWİTTER'IN MUSK'A SATILMA SÜRECİ

İş insanı Elon Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, Twitter'ı satın almaktan vazgeçmesi durumunda daha önce varılan anlaşma gereği 1 milyar dolar ödemek zorunda kalacak.